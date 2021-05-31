Taksim'de güvenlik önlemleri
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Taksim'de güvenlik önlemleri

Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Gezi Parkı odaklı olayların 8. yılı sebebiyle Taksim Meydanı ve parkın çevresi demir bariyerlerle kapatıldı.

Gezi Parkı odaklı olayların 8. yılı sebebiyle Taksim Meydanı ve parkın çevresi demir bariyerlerle kapatıldı.

Polis, 2013'te yaşanan olayların 8. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı da bariyerlerle çevrildi.

İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklarda da polis ekipleri önlem alırken, bazı yerlerde TOMA ve polis otobüslerinin beklediği görüldü.

Taksim'de güvenlik önlemleri
Taksim'de güvenlik önlemleri
Taksim'de güvenlik önlemleri
Taksim'de güvenlik önlemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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