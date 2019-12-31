Taksim'de güvenlik önlemleri
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Taksim'de güvenlik önlemleri

Bariyerlerin kurulması Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor.

31.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:03

Bariyerlerin kurulması

Atlı polisten detaylar İSTANBUL - günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında meydanında emniyet önlemleri alınıyor. Meydanda atlı polisin de varlığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA

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: Taksim'de güvenlik önlemleri
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