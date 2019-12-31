: Taksim'de güvenlik önlemleri

31.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:03

Bariyerlerin kurulması

Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor. Meydanda atlı polisin de varlığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA

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