Taksim'de güvenlik önlemleri
Bariyerlerin kurulması Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor.
31.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:03
Bariyerlerin kurulması
Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor. Meydanda atlı polisin de varlığı göze çarpıyor.
Kaynak: AA