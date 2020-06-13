Taksim'de güneş ve yağmur bir arada
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Taksim'de güneş ve yağmur bir arada

Taksim'de aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

13.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:28

Taksim'de aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte güneşin de kendini göstermesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eski yoğunluğuna geri dönen Taksim Meydanı'nda aniden başlayan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar şemsiye açarak, kimileriyse saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurun etkili olduğu anlarda güneşin de kendini göstermesiyle, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar da yağmura aldırış etmeden caddede yürüyerek güneş ve yağmurun tadını çıkardı.

(İHA)

Taksim'de güneş ve yağmur bir arada

Kaynak: İHA

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