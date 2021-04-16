Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
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Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı

Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

TAKSİM'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile tezgahına el koymak istedikleri seyyar satıcı arasında arbede çıktı.

TAKSİM'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri  ile tezgahına el koymak istedikleri seyyar satıcı arasında arbede çıktı. Zabıtanın kafasına telsizle vurduğunu öne sürdüğü seyyar satıcı yaralandı.

İBB zabıta ekipleri seyyar satıcılara karşı denetim yaparken çorap satan bir kişinin önündeki tezgahı almak istedi. Seyyar satıcı karşı koyunca aralarında arbede çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre diğer zabıta memurları da müdahale etti. Seyyar satıcı, bir zabıta memurunun başına telsiz ile vurması sonucu yaralandı. Seyyar satıcının ensesinden kan aktığını gören çevredekiler peçete ve kağıt havlu ile kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekibi başından yaralanan seyyar satıcıyı bir süre ekip aracına alırken, 112 ambulansı çağrıldı. Başından yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırılırken, çevredekiler zabıta memurlarının sert müdahalesinin yersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Zabıta memurları ve seyyar satıcının karşılıklı şikayetçi oldukları ifade edildi.


Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı
Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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