Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu
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Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Yerel

Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimine vatandaşlardan yoğun ilgi Fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı'na gelen gelin ve damadın tramvay üzerindeki fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu.

Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu

Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimine vatandaşlardan yoğun ilgi

İSTANBUL - Fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı'na gelen gelin ve damadın tramvay üzerindeki fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar gelin ve damadın etrafında toplanarak o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Nikah sonrası fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı'na gelen gelin ve damat, İstiklal Caddesi'ndeki tramvay vagonunun üzerine çıkarak fotoğraf çekildi. Çekimi gören çevredeki vatandaşlar gelin ve damadın etrafında toplandı. İki kişi gelin ve damadın fotoğraflarını çekerken çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Yaklaşık 5 dakikalık fotoğraf çekimi sonrası tramvayın hareket etmesiyle birlikte gelin ve damat fotoğraf çekimini bırakarak meydandan ayrıldı.

Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu
Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu
Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu
Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu
Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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