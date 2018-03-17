Taksim'de "Fotoğraflarla Çanakkale Zaferi" Sergisi

Taksim'de "Fotoğraflarla Çanakkale Zaferi" Sergisi

Taksim Meydanı'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Taksim Meydanı'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan "Fotoğraflarla Çanakkale Zaferi" sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de fotoğraflarının yer aldığı 40 eser yer alıyor.

Sergi, yaklaşık 1 ay boyunca görülebilecek.

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