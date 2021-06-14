Taksim'de fahiş fiyatla parfüm satanları polis ve zabıta ekipleri yakaladı

Taksim Meydanında fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim Meydanında fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Satıcıların ürünlerine el konularak cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu Taksim Meydanında gündüz saatlerinde insanlara fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan seyyar satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Piyasada değeri düşük olan parfümleri vatandaşlara ve turistlere yüksek fiyatlara satmaya çalışan seyyar satıcıların parfümlerine zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

Polis ekiplerinin işlem yapmak için kimlik istediği parfüm satıcıları polis ekiplerine karşı zorluk çıkardı. Zorluk çıkaran seyyar satıcıları polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Fahiş fiyatlara parfüm satmaya çalışan seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

(Sümer Avcı/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı