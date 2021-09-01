Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi Uygulamaya Narkotik Hassas Burun Köpeği "Kanıt" da hazır bulundu İstanbul'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasında Taksim'de ki kontrol noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne ehliyetine daha önceden el konulduğu...

Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Uygulamaya Narkotik Hassas Burun Köpeği "Kanıt" da hazır bulundu

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasında Taksim'de ki kontrol noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne ehliyetine daha önceden el konulduğu halde trafikte olmasından dolayı cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından megakenttin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında turistlerin çoğunlukta olduğu Taksim Meydanında adeta kuş uçurtulmadı. Narkotik Hassas Burun Köpeği ve havadan polis helikopteri destek verdi. "Kanıt" isimli köpek durdurulan bir minibüsü ise detaylı olarak aradı.

Taksim noktasındaki uygulamada da görev icra eden polis ekipleri durdurdukları sürücünün ehliyetine daha önceden el konulduğunu tespit etti. Ayrıca şahsın kullandığı otomobilinde bir başkasına ait olduğu öğrenildi. Sürücüye ehliyetine daha önceden el konulduğu halde trafikte olmaktan 2 bin 962, otomobil sahibine de 2 bin 962 lira olmak üzere toplam 5 bin 924 Türk Lirası ceza kesildi.

Uygulama noktasına devam çağırılan araç ile otomobil yedi emin otoparkına çekildi. Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi. Şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerinin ehliyete ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Uygulama kapsamında hal ve hareketlerinden şüphe edilen kişilerinde GBT'leri sorgulandı.

Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Taksim'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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