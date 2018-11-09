Düzenbaz Dilencinin Dürümü Saklayıp Çöp Yiyormuş Gibi Yapması Tepki Çekti!

Taksim'de, yardımsever bir vatandaş iki tane dürüm yaptırarak dilenen kadına verdi. Dilenci kadının, dürümleri saklayıp çöp yiyormuş gibi yaparak dilenmeyi sürdürmesine çevredekiler tepki gösterdi. Yoldan geçen bir kişi, farklı noktalarda gördüğü kadının yanına giderek duygu sömürüsü yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, yanında taşıdığı çöp poşetiyle gözden kayboldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Gün boyu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi'nde insanların duygularını istismar ederek yardım toplayan bir kadın, yoldan geçenlerin tepkisini çekti. Cadde üzerinde birçok noktada durarak yanında taşıdığı çöp poşetinde bulunanları yiyormuş gibi yapan kadın, çevredeki vatandaşlardan kendisine yardım etmesini bekledi.

ÇÖP POŞETİNDEKİ YİYECEKLERİ ALARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Yoldan geçen bir kişi ise, farklı noktalarda gördüğü kadının yanına giderek duygu sömürüsü yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, çöp poşetindeki bardağı fırlattı. Kadın daha sonra yanında getirdiği çöp poşetindeki yiyecekleri alarak gözden kayboldu.

"DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR"

Kadının duygu sömürüsünü anlayarak onu uyaran kişi, "Burada az önce acıyarak yanına geldiğimiz kadın, yoldan geçen bir kişi yardım amaçlı iki tane dürüm yaptırarak verdi. O dürümleri yemedi, sakladı. Bu kadın sadece önündeki çöpleri karıştırıyor kendisini yardıma muhtaçmış gibi göstererek duygu sömürüsü yapıyor. Gerçekten bu tür insanlar yardıma ihtiyacı olan insanlara engel oluyor" dedi.

"İNSANLARIN DUYGULARIYLA OYNUYORLAR"

"Ben birkaç kere böyle kişilere denk geldim" diyen kadın, "İnsanların duygularıyla oynuyorlar. Ben yukarıda kendisini uyardım 'Niye bunu yiyorsunuz, sana iki tane dürüm verdiler onu neden yemiyorsun' dedim. Oradan ayrılarak buraya geldi. Ben de takip ettim. Oradan topladığı torbasını başka bir yerde yeniden açtı. Biz burada insanlarımızı uyarıyoruz. Kesinlikle bu tür insanlara inanmasınlar" diye konuştu.