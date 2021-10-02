Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı - Haberler
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Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde düğün fotoğrafı çekilmeye gelen yeni evli İranlı çift, turistlerin ve vatandaşların ilgisini çekti.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde düğün fotoğrafı çekilmeye gelen yeni evli İranlı çift, turistlerin ve vatandaşların ilgisini çekti.

İranlı yeni evli genç çift, düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni seçti. Düğün fotoğraflarını çektiren çift, caddede dolaşan turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimileri genç çifti izlerken, kimi de o anları cep telefonuyla kaydetti. Oradan geçmekte olan bazı vatandaşlar ve turistler çifti tebrik ederek mutluluklarına ortak oldu. - İSTANBUL

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren İranlı çift ilgi topladı - Haberler
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