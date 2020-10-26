Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi
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Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi

26.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:29
Taksim'de drone destekli Kovid-19 denetimi

Beyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Beyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı'nda drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce olarak maske ve mesafe konusunda ikazlarda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaya ve araçlarıyla Türkçe ve İngilizce bilgilendirme yaptı. .

Ekipler, maske takmayan veya yanlış takanlarla sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarırken, yanlarında maske olmayanlara da maske verdi.

Denetimler gün boyu aralıklarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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