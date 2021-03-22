Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

22.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:56

Taksim Meydanı'nda aninden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Taksim Meydanı'nda aninden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu.

Taksim Meydanı'nda etkili olan dolu yağışı çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar tramvay durağına sığınırken bazı vatandaşların ise koşarak ilerledikleri görüldü. Yağan yağış ve fırtına ile birlikte bazı vatandaşların şemsiyelerin kırıldığı görüldü. Kısa süreli olan dolu yağışı aha sonra yerini yağmura bıraktı.

(Sümer Avcı/İHA)

Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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