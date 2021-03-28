Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Taksim Meydanı'nda zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.

Taksim Meydanı'nda zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.

Operasyon, dün saat 19.00 sıralarında Taksim Meydanı ve çevresinde gerçekleşti. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı tespitler sonucu birçok dilenci toplandı. Araçlara bindirilen dilencilere önce maske dağıtımı yapıldı. Ardından toplanan dilenciler Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü tarafından dilencilere işlem yapıldıktan sonra dilenciler serbest bırakıldı.

(Sümer Avcı/İHA)

Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu
Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu
Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu
Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu
Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu
Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Taksim'de dilenci operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:55:20. #1.16#
title