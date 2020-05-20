Taksim'de dikkat çeken yoğunluk
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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

Taksim'de dikkat çeken yoğunluk Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle Taksim'de dikkat çekici bir yoğunluk oluştu.

20.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:20

Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle Taksim'de dikkat çekici bir yoğunluk oluştu.

Haftasonu ile birlikte 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşlar dışarı akın etti. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde oluşan dikkat çeken yoğunluk kameralara yansıdı. İstiklal Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir kalabalık oluştuğu görüldü. Vatandaşların bir çoğu maske takarken, sosyal mesafeye ise zaman zaman dikkat edilmedi.

Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

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