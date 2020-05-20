Taksim'de dikkat çeken yoğunluk Taksim'de dikkat çeken yoğunluk Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle Taksim'de dikkat çekici bir yoğunluk oluştu.

Taksim'de dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle Taksim'de dikkat çekici bir yoğunluk oluştu.

Haftasonu ile birlikte 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşlar dışarı akın etti. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde oluşan dikkat çeken yoğunluk kameralara yansıdı. İstiklal Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir kalabalık oluştuğu görüldü. Vatandaşların bir çoğu maske takarken, sosyal mesafeye ise zaman zaman dikkat edilmedi.

Kaynak: İHA