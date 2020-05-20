Taksim'de dikkat çeken yoğunluk Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Taksim'de dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Taksim'de dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

Hafta sonu ile birlikte 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar dışarı akın etti. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde oluşan dikkat çeken yoğunluk kameralara yansıdı. İstiklal Caddesi'nde eski günleri aratmayan kalabalık oluştuğu görüldü. Vatandaşların birçoğu maske takarken, sosyal mesafeye ise zaman zaman dikkat edilmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA