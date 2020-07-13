TAKSİM'DE DENETİMLERDE DURDURULAN CİPTE POLİS MALZEMELERİ ÇIKTI
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TAKSİM'DE DENETİMLERDE DURDURULAN CİPTE POLİS MALZEMELERİ ÇIKTI

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Huzur Uygulaması 2020/1" denetimleri gerçekleştirildi.

13.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:00

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Huzur Uygulaması 2020/1" denetimleri gerçekleştirildi. Taksim'deki denetimlerde durdurulan bir cipten çakar, siren, cüzdanda polis amblemi, polis telsizi ve bir kuruma ait basın tanıtım kartı çıktı. Gözaltına alınan ve işlemler için polis merkezine götürülen şüpheliye araçtaki çakar nedeniyle bin 228 lira para cezası kesildi. Başka bir cipin bagajında deste halinde paralar bulundu, polis incelemeye aldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur Uygulaması 2020/1" denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında İstanbul'da belirlenen noktalarda, şüpheli araçlar didik didik arandı. Özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

DURDURULAN CİPTE YOK YOK

Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasında durdurulan bir cipte polis ekipleri, çakar tertibatı bulunduğu gördü. İlk olarak aracından inmek istemeyen kişi, daha sonra indirilerek üst araması yapıldı. Polis ekiplerinin cipte yaptığı aramada bir adet polis telsizi, üzerinde "polis" logosu bulunan cüzdan, siren sistemi ve bir kuruma ait üzerinde "Basın" yazılı kart bulundu. Polis, bu kişiye aracında çakar tertibatı bulundurmaktan bin 228 TL idari para cezası uyguladı. Kişi daha sonra gözaltına alınarak işlemler için polis merkezine götürüldü. Ayrıca cipin ön camındaki bir kartta "Milli Beka Hareketi Genel Başkan Protokol", aracın plakası yazdığı görüldü.

BAGAJDAKİ GÖZDEN ÇIKAN PARALAR ŞAŞIRTTI

Yine Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde durdurulan bir cip didik didik arandı. Cipin bagaj kısmındaki bir gözde deste halinde paralar çıktı. Aracın sürücüsü "Otelde kaldığım için ve parayı üstümde gezdirmemek için parayı oraya koydum" dedi. Yapılan GBT sorgusunda bir olumsuzluğa rastlanmayan kişi daha sonra aracına binerek yoluna devam etti.

Saat 17.00'da başlayan denetimler 19.00'da sona erdi.

TAKSİM'DE DENETİMLERDE DURDURULAN CİPTE POLİS MALZEMELERİ ÇIKTI

Kaynak: DHA

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