Taksim'de Dehşet Saçan Değnekçi Yakalandı

Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren ve duruma tepki gösteren esnafı bıçakla kovalayan değnekçi yakalandı. Taksim'de, para karşılığında tur otobüslerinin park etmesine yardımcı olan 2 değnekçi ile esnaf arasında tartışma çıkmıştı. Tur otobüslerinin dükkanların önüne park etmesine tepki gösteren esnafa bıçak çeken değnekçiler korku saçmıştı. Yaşanan bıçaklı kavga saniye saniye kameralara yansımıştı. Dehşet saçan değnekçilerden Muzaffer K., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Diğer değnekçiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA