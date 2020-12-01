Taksim'de çatıda tehlikeli çalışma

- Taksim'de çatıda tehlikeli çalışma izolasyon çalışması yapan işçi yürekleri ağza getirdi Taksim'de 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağza getirdi.

- Taksim'de çatıda tehlikeli çalışma

izolasyon çalışması yapan işçi yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Taksim'de 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağza getirdi. Tedbir almadan çatının izolasyonunu yapan işçinin ağzında da sigara olması bu kadarına pes dedirtti.

Taksim'de 5 katlı bir binanın çatısını izolasyon yapmak isteyen işçinin, iş güvenliği kurallarına uymadığı görüldü. Elindeki izolasyon malzemesi ile çatıyı kaplayan işçinin ağızda da sigara olması bu kadarına pes dedirtti. Hiçbir tedbir almadan çalışan işçi yürekleri ağza getiren çalışması çevrede bulunanlarında dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı