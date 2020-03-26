TAKSİM'DE BOŞ SOKAKLARA ŞARKI SÖYLEDİ - 1 Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHAKoronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Taksim oldu.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHA

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Taksim oldu. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, sokak sanatçılarının eksik olmadığı İstiklal Caddesi'nde bu günlerde sessizlik hakim. Market ve eczaneler dışında tüm dükkanların kapalı olduğu cadde en sakin günlerini yaşıyor. İstiklal Caddesi'nin sembollerinden kestaneci ve milli piyango satıcılarının sayısı ise bir hayli düşmüş durumda. Birkaç kestaneci, milli piyango bileti satıcısı ise para kazanmak için boş sokaklarda beklemeye devam ediyor. Öte yandan, sokak sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği ve müzik seslerinin yükseldiği caddede Filistinli bir kişi dışında kimsenin olmadığı görüldü. Filistinli olduğunu söyleyen göçmen ise boş sokaklara tek başına şarkı söyledi.

Kaynak: DHA