Taksim'de Turist, Başına Poşet Geçirilmiş ve Kelepçeyle Boğulmuş Halde Ölü Bulundu

Taksim'de bir otelde kalan Amerikan vatandaşı, odada başına poşet geçirilmiş ve plastik kelepçeyle boğazı sıkılmış halde ölü bulundu. Polis ekipleri şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor. Amerikalı turistin Türkiye'ye saç ektirmeye geldiği öğrenildi.

UZUN SÜRE OTEL ODASINDAN ÇIKMAYINCA ŞÜPHELENDİLER

Otel çalışanları bir süre önce Türkiye'ye gelen Amerikan vatandaşı Stephan Micheal King'in (49) uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. İçeriye giren çalışanlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

CESEDİ BULUNDU

Çalışanlar durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Otel odasına giren sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ, KELEPÇEYLE BOĞULMUŞ

Bunun üzerine polis ekipleri şahsın üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın başına poşet geçirilip, boğazının plastik kelepçeyle sıkıldığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren incelemelerinin ardından şahsın cesedi, Cumhuriyet savcısının onayıyla cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin burada yapılan inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.

SAÇ EKTİRMEYE GELMİŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın intihar ettiği üzerinde duruyor. Öte yandan, Amerikalı turistin Türkiye'ye saç ektirmeye geldiği öğrenildi.