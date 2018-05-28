Taksim'de Turist, Başına Poşet Geçirilmiş ve Kelepçeyle Boğulmuş Halde Ölü Bulundu
Taksim'de otel odasında başına poşet geçirilmiş ve plastik kelepçeyle boğulmuş halde bir Amerikan vatandaşı bulundu. Amerikalının saç ektirmeye geldiği ortaya çıktı.
Taksim'de bir otelde kalan Amerikan vatandaşı, odada başına poşet geçirilmiş ve plastik kelepçeyle boğazı sıkılmış halde ölü bulundu. Polis ekipleri şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor. Amerikalı turistin Türkiye'ye saç ektirmeye geldiği öğrenildi.
UZUN SÜRE OTEL ODASINDAN ÇIKMAYINCA ŞÜPHELENDİLER
Otel çalışanları bir süre önce Türkiye'ye gelen Amerikan vatandaşı Stephan Micheal King'in (49) uzun süre odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. İçeriye giren çalışanlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
CESEDİ BULUNDU
Çalışanlar durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Otel odasına giren sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.
BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ, KELEPÇEYLE BOĞULMUŞ
Bunun üzerine polis ekipleri şahsın üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın başına poşet geçirilip, boğazının plastik kelepçeyle sıkıldığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren incelemelerinin ardından şahsın cesedi, Cumhuriyet savcısının onayıyla cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin burada yapılan inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.
SAÇ EKTİRMEYE GELMİŞ
Olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın intihar ettiği üzerinde duruyor. Öte yandan, Amerikalı turistin Türkiye'ye saç ektirmeye geldiği öğrenildi.
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Artık adama nasıl bir saç ektilerse muhtemelen Gs li Suatın saçlar gibi olduysa normal kendini boğması ????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık ya..Türkiyede böyle olaylar olmasa ne güzel olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Vaybe abd den türkiyeye saç ektirmeye iyi senaryo yoksa secimde ulkemizi karıştırmak olmasın.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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amerıkalılar benım ıcın ınsan degıl...onlarda bızı ınsan olarak görmuyor zaten acımadımCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Benim de başıma böyle olay geldi.başıma çuval geçirdiler 8 kişiydiler boğmaya kalktılar dövüş sanatları ustam Young chung lee nin dövüş felsefesi aklıma geldi ölü numarası yaptım çuvalı çıkarınca ani atakla kafa göz Allah ne verdiyse uzak doğu sanatımı kullanıp etkisiz hale getirdim sekizinide herşey çok gerçekken oğlum araya girdi Baba baba kalk annem sahura gelsin diyorCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır