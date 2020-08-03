Taksim'de bir "değnekçi" daha gözaltına alındı
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Taksim'de bir "değnekçi" daha gözaltına alındı

Taksim'de "değnekçi" diye tabir edilen bir korsan otoparkçı daha gözaltına alındı.

Taksim'de bir
03.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:12

Taksim'de "değnekçi" diye tabir edilen bir korsan otoparkçı daha gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Taksim çevresindeki cadde ve sokaklarda korsan otoparkçılık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu Ömer B. yakalandı. Zanlı, adli işlemlerin yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ekipler, aynı suçtan Aşkın A'yı da gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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