Taksim'de bekçilerden korona virüs denetimi
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Taksim'de bekçilerden korona virüs denetimi

Taksim'de bekçilerden korona virüs denetimi -Taksim'de bekçiler sosyal mesafe kuralına uymayan 2 gence ceza yazdı Taksim'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle beraber oluşan kalabalık sonrası bekçiler denetim yaptı.

20.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:10

Taksim'de bekçilerden korona virüs denetimi

-Taksim'de bekçiler sosyal mesafe kuralına uymayan 2 gence ceza yazdı

İSTANBUL - Taksim'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle beraber oluşan kalabalık sonrası bekçiler denetim yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymayan iki genci önce uyaran ekipler, kurala uymamaları üzerine gençlere ceza yazdı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile beraber vatandaşlar yeniden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıktı. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık sonrası bekçi ekipleri meydan ve caddede denetim yaptı. Ekipler maskesiz gördükleri ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Caddede oturan iki gence ceza"

Bir ara bekçiler yürürken caddede oturan iki genci önce sosyal mesafe konusunda uyardı. Ardından geri döndüklerinde ise gençlerin aynı şekilde oturduklarını gördü. Bunun üzerine bekçiler gençlere idari para cezası işlemi uyguladı. Gençler aldıkları ceza sonrası caddeden ayrıldı. Öte yandan caddedeki kalabalık ise pes dedirtti.

Taksim'de bekçilerden korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Manşet

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