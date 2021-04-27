Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
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Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada Madde bağımlısı şahıs bankayı basarak bıçakla tehditler savurdu Taksim'de elinde bıçakla bir banka şubesine girerek görevliye tehditler savuran madde bağımlısı saldırganın önce banka görevlisi...

Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada

Madde bağımlısı şahıs bankayı basarak bıçakla tehditler savurdu

İSTANBUL - Taksim'de elinde bıçakla bir banka şubesine girerek görevliye tehditler savuran madde bağımlısı saldırganın önce banka görevlisi tarafından engellendiği ardından trafik polisi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı Onur Y. (26), elinde bıçakla bir banka şubesine girerek görevliyle önce tartışıp ardından da tehditler savurmaya başladı. Şahsın elindeki bıçağı sallaması üzerine bankanın güvenlik görevlisi şahsa müdahale ederek dışarıya atmak istedi. Güvenlik görevlisi ile şahıs arasında arbede yaşanınca banka önünde uygulama yapan trafik polisi, olaya müdahale etti. Kendine bıçakla zarar vererek elinde bıçakla dışarıya çıkan şahsı kahraman trafik polisi etkisiz hale getirdi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polisin saldırganı etkisi hale getirdiği an

Kelepçelenen şahıs ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçak ise muhafaza altına alındı. Öte yandan şahsa hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra "intihara teşebbüs", "kamu malına zarar verme" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada
Taksim'de banka şubesine giren bıçaklı saldırganın etkisiz hale getirdiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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