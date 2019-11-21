Taksim'de aynı köpek yine ısırdı
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Taksim'de aynı köpek yine ısırdı

TAKSİM Meydanı'nda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı.

21.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:42
Taksim'de aynı köpek yine ısırdı
TAKSİM Meydanı'nda iki ay önce iki kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek bugün saat 16.30 sıralarında bir kadını ısırdı. Sibel Akbayrak (29) adlı kadın, sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı. Kadın ısırılması üzerinde Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Sibel Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AYNI KÖPEK 2 YIL ÖNCE DE KAPTIĞI ÇANTAYI BIRAKMAMIŞTIAynı köpek 2017 yılında bir gencin de çantasını kapmış, çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çanta alınabilmişti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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