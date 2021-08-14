Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
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Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Meydanda devriye gezen Atlı Polislere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Meydan'da ve İstiklal Caddesi'nde dolaşan atlı polisleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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