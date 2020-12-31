Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
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Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

31.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:17
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

İSTİKLAL Caddesi'nde devriye gezen atlı polislere ve polis köpeklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSTİKLAL Caddesi'nde devriye gezen atlı polislere ve polis köpeklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi'ne bağlı polis ekipleri yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesinde devriye görevi gerçekleştirdi. Ekipler devriye esnasında vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maskelerini doğru takmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde atlara ve köpeklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


- İstanbul
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi
Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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