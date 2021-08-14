TAKSİM'DE ASAYİŞ DENETİMİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 35 ilçede 166 noktada araçlara yönelik asayiş denetimi yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 35 ilçede 166 noktada araçlara yönelik asayiş denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde durdurulan araçlar tek tek kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 166 noktada asayiş denetimi yaptı. Denetlemelerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçlarda bulunanların da kimlikleri kontrol edildi. Denetleme yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Ekipler tarafından durdurulan taksiler ve otomobiller tek tek arandı. Kimlik kontrollerinin de yapıldığı aramalarda maske takmayan yolcular ve sürücüler uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı