Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
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Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel

Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi Amerika'dan Türkiye'ye arkadaşını ziyarete gelen New York'lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi'nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi

İSTANBUL - Amerika'dan Türkiye'ye arkadaşını ziyarete gelen New York'lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi'nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Amerika'dan bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye gelen New York'lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, yanında getirdiği fare kostümüyle akşam saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği sokak sanatçısı giydiği kostümle İstiklal caddesinde mini bir şov yaptı.

Fare kostümüyle maraş dondurmacısından dondurma alan Amerikalı sokak sanatçısı renkli görüntüler oluştururken vatandaşlarla da selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi
Taksim'de Amerikalı sokak sanatçısına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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