Taksim'de AKM'nin oditoryumu havadan görüntülendi Taksim'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatın ve ortaya çıkan oditoryum havadan görüntülendi.

Taksim'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatın ve ortaya çıkan oditoryum havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz sene 10 Şubat'ta yıkılarak temeli atılan yeni AKM binasının inşaatında önemli yol alındı. Hızla yükselen AKM'de projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun çelik konstrüksiyonu da tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak olan oditoryum ve AVM ise havadan görüntülendi. Öte yandan çalışan sayısının korona virüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlendiği bilgisine ulaşıldı. 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması beklenen AKM'de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA