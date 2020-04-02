Taksim'de aç kalan güvercinleri trafik polisleri besledi Taksim'de aç kalan güvercinleri trafik polisleri besledi Korona virüs nedeniyle boş kalan Taksim Meydanı'na doluşan güvercinleri trafik polisleri besledi.

Taksim'de aç kalan güvercinleri trafik polisleri besledi

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle boş kalan Taksim Meydanı'na doluşan güvercinleri trafik polisleri besledi.

Korona virüs nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilip meydanları boş bıraktı. Taksim Meydanı'nda ise insanların yerini güvercinler aldı. İnsanların evlerine çekilmesiyle aç kalan güvercinleri ise trafik polisleri besledi. Kuşların polislerin etrafında döndükleri o anlar kameralara yansıdı. Bir güvercin ise soğuktan korunmak için polis ekibinin motosikletinin altına sığındı. Sıcağı bulan güvercin bir an olsun motosikletin altından ayrılmadı.

Kaynak: İHA