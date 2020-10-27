Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

27.10.2020 21:08 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:12
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Taksim Meydanı'na Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Taksim Meydanı'na Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Beyoğlu Belediyesi ekipleri 29 Ekim öncesi Taksim'de Türk bayrakları asmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 29 Ekim için asılan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrakları da asıldı. 2 bayrağı yan yana gören çevredeki vatandaşların bazıları meraklı gözlerle izlerken bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Beyoğlu Belediyesi'nin anlamlı desteği görenleri mutlu etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Aslı Enver Şevket Çoruh Demet Özdemir
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 21:12:31. #1.14#
title