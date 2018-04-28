Taksim'de 1 Mayıs Önlemleri Alınmaya Başlandı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü
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-Mete Caddesi Divan kavşağı kesişimine koyulan polis bariyerleri
-Taksim Meydanından görüntü
-Genel ve detay görüntüler