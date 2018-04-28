Taksim'de 1 Mayıs Önlemleri Alınmaya Başlandı

Taksim'de 1 Mayıs Önlemleri Alınmaya Başlandı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı.

Taksim'de 1 Mayıs Önlemleri Alınmaya Başlandı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana  polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Mete Caddesi Divan kavşağı kesişimine koyulan polis bariyerleri

-Taksim Meydanından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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