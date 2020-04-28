TAKSİM'DE 1 MAYIS ÖNLEMLERİ Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL İSTANBUL DHATaksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Taksim Meydanı'na demir bariyerler yerleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler getirildi. Kamyonlardan indirilen bariyerler, Taksim ve çevresine toplu halde yerleştirildi. Bariyerlerin daha sonra Taksim ve Gezi Parkı çevresine dizileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA