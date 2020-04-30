Taksim'de 1 Mayıs öncesi meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı

- Taksim'de 1 Mayıs öncesi meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim'de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı.

- Taksim'de 1 Mayıs öncesi meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim'de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi polis ekipleri, Taksim Meydanındaki son hazırlıklarını tamamladı. Günler öncesinden meydanın çevresine bırakılan polis barikatları bugün görevlilerce Taksim Meydanına çıkan yollara dizildi. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile 1-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaya rağmen taksim meydanına izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı bariyerler konuldu. Ayrıca, bu gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte meydana çıkan tüm yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Kaynak: İHA