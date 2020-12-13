Son dakika haberi: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği

13.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:46

Son dakika 3. sayfa haberi... Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği Elektrik kablolarından çıkan yangın paniğe yol açtı Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği yaşandı.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği

Elektrik kablolarından çıkan yangın paniğe yol açtı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği yaşandı. Elektrik kablolarından çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yangın sabah 09.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde meydana geldi. Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle galeri içerisinde yoğun duman oluştu. Ekipler dumanın tahliye ederken yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Son dakika haberi: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği
Son dakika haberi: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği
Son dakika haberi: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği
Son dakika haberi: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği
Son dakika haber! Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği
Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı
Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Perihan Savaş
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın paniği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 09:45:58. #1.15#
title