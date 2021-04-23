Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 23 Nisan töreni
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Levent Yazıcı, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı. İmamoğlu'nun ardından siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı