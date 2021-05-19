Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,  İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı. Siyasi partilerin il başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "Genelge gereği bir tanımlama var ve bir tek çelenkle tören yapılıyor. Bu yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmalarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz; bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize İstanbul kentinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım" dedi.


- İstanbul
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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