Taksim Çınaraltı Eğlendirir!

Çınaraltı Club Beyoğlu Balo Sokak No:14 adresinde, toplam 500 kişilik kapasitesiyle Beyoğlu'nun; altyapı, teknik, akustik, hacim ve servis anlamında en donanımlı kulübüdür. Haftanın yedi günü açık olan mekanımıza giriş ücretsizdir. Kışlık bahçesi ile sigara içilebilen alanı mevcuttur. Kulübümüzün kapalı alanı, iki adet teras locası ve bahçesi mevcuttur.

Açık havada club keyfini yaşayabileceğiniz ender mekanlardan biridir. Üstü açılır/kapanır alan ve iki adet teras, salon olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

Müzik ve eğlence kültürünün en hareketli, en hızlı ve en kalabalık gece hayatının ayrılmaz bir parçası olan Çınaraltı, işletme ekibi ve kadrosuyla yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilerin eğlenmesi için kendilerini rahat, özgür hissedebilecekleri bir mekan olmak ve 100% müşteri memnuniyetini sağlayabilmek Çınaraltı'nın birinci hedefidir.

Ses ve ışık sisteminin sağladığı hizmet farklılığı ile beş duyusunun kıymetini bilen, 6. Duyusunun da harekete geçirmek isteyen eğlence tutkunlarının ilk akla gelen ismi olmak.

Çınaraltı Club - Hedef Kitle

Eğlenceyi görsellik ve teknoloji ile birleştiren Çınaraltı, 18-50 yaş aralığında (bay-bayan), enerjiyi hissedip etrafaya yayabilen, müzik-mekan-insan ilişkisinde ne istediğini bilen, yeniliklere ve öğrenmeye açık, gece yaşamının tüm tüketicilerini hedefler.