Taksim çiçekçilerinde "Anneler Günü" yoğunluğu
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Taksim çiçekçilerinde "Anneler Günü" yoğunluğu

Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada bu hafta sonu muaf tutulan çiçekçilerde, Anneler Günü yoğunluğu yaşandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada bu hafta sonu muaf tutulan çiçekçilerde, Anneler Günü yoğunluğu yaşandı. Taksim'de yeni yerlerine taşınan çiçekçilerde oluşan kalabalık ise esnafın yüzünü güldürdü.

Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçekçiler, 4 yılın sonunda, bugün Tarlabaşı Bulvarı girişindeki yeni yerlerine taşındı. Taşınmadan kısa bir süre sonra "Anneler Günü" yoğunluğu yaşadığını söyleyen çiçekçiler, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. Çiçek almaya gelen vatandaşlar, çiçekçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yıllardır Taksim'de çiçek sattığını söyleyen esnaf ise, "Babaları, eşleri, çocukları bekliyoruz. Her keseye uygun çiçeğimiz var. Herkes annesinin yüzünü güldürsün" dedi.

"İŞLERİMİZ İYİ, KISITLAMA VAR BİZE MÜSAADE ETTİLER ÇOK SEVİNDİK"20 yıldır Taksim'de çiçek sattığını söyleyen Şengül Evdedurmaz, "Çok şükür bugün işlerimiz iyi. Sağ olsunlar bize yer yaptılar. Geldik, ekmeğimizi alıyoruz. Kısıtlama var ama bize müsaade ettiler çok sevindik. Sabahtan beri çok gelen giden oldu. İşlerimiz güzel bugün. Annelerine çiçek alıyor herkes. Anneler unutulmaz. En çok buket çiçek sattık. Sevgililer Günü'nde gül, Anneler Günü'nde buket çiçekler gidiyor hep. Hazırlıyoruz buketleri renkli renkli. Satıyoruz. Kocaları, babaları herkesi bekliyoruz her keseye uygun çiçek var fiyatlar iyi. 30 liradan başlıyor" diye konuştu. 


Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Taksim çiçekçilerinde 'Anneler Günü' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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