TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞINA SİNCABI İLE GELDİ
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TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞINA SİNCABI İLE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAKSİM Camisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

TAKSİM Camisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Yüksel Şeker isimli kişi açılışa Karagöz adını verdiği sincabıyla katıldı. Sincap Karagöz ilgi odağı oldu.

Taksim Cami bugün Cuma namazı ile birlikte açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılışa çok sayıda kişi geldi. Yüksel Şeker isimli kişi ise cami açılışına Karagöz adını verdiği sincabıyla katıldı. Yavru olarak bulup büyüttüğü sincabı ile Taksim Meydanı'na gelen Şeker, omzundaki sincabı Karagöz ile hatıra fotoğrafı çekti. Sincaba buradakiler de ilgi gösterdi. Bazıları fıstık vererek sincabı besledi.

TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞINA SİNCABI İLE GELDİ
TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞINA SİNCABI İLE GELDİ
TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞINA SİNCABI İLE GELDİ
TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞINA SİNCABI İLE GELDİ
TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞINA SİNCABI İLE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu.

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