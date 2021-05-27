Taksim Camii yarın ibadete açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taksim Camii yarın ibadete açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim Camii yarın ibadete açılıyor Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın ibadete açılıyor.

Taksim Camii yarın ibadete açılıyor

İSTANBUL - Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın ibadete açılıyor. Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Beyoğlu'nda yarım asırlık hayal gerçek oluyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın ibadete açılıyor. Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Korona virüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, belediye ekipleri açılış günü vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan dağıtacak. Taksim Camiini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılış öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.

Kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak

Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Taksim Camiinin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Taksim Camii yarın ibadete açılıyor
Taksim Camii yarın ibadete açılıyor
Taksim Camii yarın ibadete açılıyor
Taksim Camii yarın ibadete açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taksim Camii yarın ibadete açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 21:00:55. #1.14#

title