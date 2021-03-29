Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor
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Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | Güncel

Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor Camiinin içerisindeki iskeleler kaldırılıyor Ramazan ayında açılması planlanana Taksim Camii içinde kurulan iskelelerin kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

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Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor

Camiinin içerisindeki iskeleler kaldırılıyor

İSTANBUL - Ramazan ayında açılması planlanana Taksim Camii içinde kurulan iskelelerin kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Ramazan Ayında ibadete açılması beklenen Taksim Meydanındaki Camiinin çalışmalarında sona gelindi. Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılırken, işçilerin çalışması için kurulan iskeleler sökülmeye başlandı.

Sökülen parçaların vinç yardımı ile tıra yüklendiği görüldü. İçerisindeki çalışmalarında da büyük kısmının tamamlandığı caminin çevresindeki peyzaj çalışmaları ise devam ediliyor.

Açılışına sayılar günler kalan camiinin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al'i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında ise Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. Ayetleri yer alıyor. Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan "Allah" lafzı mimberin sağ tarafına asıldı. Diğer levhaların da yerine takılması için çalışmalar devam ediyor.

(DH- MB-YM-

Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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