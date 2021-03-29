Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor
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Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor

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Taksim Camii Ramazan Ayına hazırlanıyor

Ramazan ayında açılması planlanana Taksim Camii içinde kurulan iskelelerin kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

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Ramazan ayında açılması planlanana Taksim Camii içinde kurulan iskelelerin kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Ramazan Ayında ibadete açılması beklenen Taksim Meydanındaki Cami'inin çalışmalarında sona gelindi. Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılırken, işçilerin çalışması için kurulan iskeleler sökülmeye başlandı.

Sökülen parçaların vinç yardımı ile tıra yüklendiği görüldü. İçerisindeki çalışmalarında da büyük kısmının tamamlandığı caminin çevresindeki peyzaj çalışmaları ise devam ediliyor.

Açılışına sayılar günler kalan caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al'i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında ise Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. Ayetleri yer alıyor. Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan "Allah" lafzı minberin sağ tarafına asıldı. Diğer levhaların da yerine takılması için çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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