Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor

Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99'u tamamlanırken caminin Ramazan Ayı'nda açılması planlanıyor.

Taksim Camii Ramazan ayına hazırlanıyor

İSTANBUL - 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99'u tamamlanırken caminin Ramazan Ayı'nda açılması planlanıyor. Cami inşaatındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Dış cephenin tamamlandığı ve ince işçiliğin yapıldığı görüldü.

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nda açılması planlanan Taksim Camii hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Kaba işçilik ve inşaatının tamamlandığı camide ince işçilik yapılması gereken yerler kaldı. Son durumu havadan görüntülenen cami mimarisi ile dikkat çekiyor. Caminin kubbeleri ve minareleri Taksim Meydanı'nın silueti ile çekilen görüntülere yansıdı. Cami dışında çalışmaların neredeyse tamamlanmasıyla yoğunluk cami içerisindeki çalışmalara yönlendirildi. Cami içerisinin duvarları ahşapla kaplanmaya başlandı, camlara ise korkuluklar yerleştiriliyor. İçinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı cami, yaklaşık 16 bin 500 metrekarede inşaat alanına sahip.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ