TAKSİM CAMİİ'NİN YÜZDE 90'I BİTTİ
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TAKSİM CAMİİ'NİN YÜZDE 90'I BİTTİ

(Havadan Görüntülerle) TAKSİM CAMİİ'NİN YÜZDE 90'I BİTTİZeki GÜNALİSTANBUL,(DHA) -Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını ziyaret edip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

30.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:37

(Havadan Görüntülerle) TAKSİM CAMİİ'NİN YÜZDE 90'I BİTTİ

Zeki GÜNALİSTANBUL,(DHA) -Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden cami inşaatını ziyaret edip çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Demircan "İnşallah en kısa sürede içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz"dedi.

2017 Şubat ayında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Cami inşaatına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi, "Bir süredir yapım aşamasına devam ediyoruz. Zahmetli ama güzel bir cami projesi ile toplumun önüne çıkmış olduk. Bugün geldiğimiz noktada bodrum katları, otoparkları, İslami sanat merkezi, caminin silueti ve dış cephesi yüzde 90 bitmiş durumda. İçerideki süslemelere ve ince işçiliğe sıra geldi. Son üç aylık süreçte biraz ara dönem oluştu. Şimdi yeniden finale gelmenin gayreti içindeyiz. Beyoğlu'muza siluet açısından çok büyük bir değer kattı. Bu kozmopolit kültürün içerisinde Taksim Cami'miz, gerek AKM gerek Beyoğlu'nun bu yapısı içerisinde özgünlüğü ile uyumu ile büyük bir eksikliği kapattığını söyleyebiliriz. İnşallah en kısa sürede içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz"dedi.

"PANDEMİ NEDENİYLE GECİKMELER VAR, 2020 YILININ SONUNDA DOĞRU BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Cami inşaatını gezdikten sonra açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da şöyle konuştu, "Buranın ilk temelini 2017 yılı Şubat ayında attık. Temelle beraber kubbeyi de bitirdik. Taksim Camii önemli bir merkez. Burada daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir mescidimiz vardı. 2020 yılının sonuna doğru bitirmiş olacağız. İbadete açmış olacağız. Teknik olarak hızlı gidiyor fakat bu pandemi nedeniyle biraz gecikmeler var. Restorasyon ve bu tür cami inşatlarında kaliteli teknik eleman ve usta bulmak çok zor oluyor. Aynı şeyi şu an İstanbul'daki diğer tarihi camilerde de yaşıyoruz. Beyazıt Camii'ni yeni bitirdik 23 Nisan'da açıldı. Bugün de ibadete açıldı. Aynı zamanda Mahmut Paşa'yı, Sultanahmet Camii'ni, Rüstem Paşa'yı yapıyoruz. Teknik heyet kısa zamanda bitireceklerini belirtti. 2020 yılı sonunda inşallah burayı ibadete açacağız"

TAKSİM CAMİİ'NİN YÜZDE 90'I BİTTİ

Kaynak: DHA

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