Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi

Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında son olarak şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı.

Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi
17.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:24

Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında son olarak şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı. Yıl sonunda ibadete açılması için çalışmaları tüm hızıyla süren camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlanıp örtülerin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı. Camiinin son hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Ferhat Göçer Tuna Kiremitçi
Spor Sörloth Tamer Tuna Erol Bulut Burak Yılmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Erkek Silah Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 16:28:34. #1.15#
title