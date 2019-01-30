Taksim Camii'nin Minaresinin Külahı Yerleştirildi

Yapımı bittiğinde 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii'nin minareleri tamamlanıyor. Minarelerden bir tanesinin külahı yerleştirildi. Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştı. Caminin silüeti tamamen ortaya çıkarken, minarenin külahı da vinç yardımı ile yerleştirildi. Cami inşaatının gelinen son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde yapımı devam eden caminin ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin aynı karede yer alması Beyoğlu'nun kozmopolit yapısını da gözler önüne serdi. Caminin minaresinin külahı vinç ile yerleştirilirken, vatandaşlar o anları telefonlarıyla kaydetti. Külah yerleştirme işlemleri sırasında minarenin üstünde bulunan işçiler milimetrik sapma olmaması için yerleştirme tamamlanana kadar beklediler. Yerleştirme işlemi biterken, işçiler külahın içinde kontrolleri gerçekleştirdi. Caminin ana kubbesinin büyük bir kısmı tamamlanırken, alemi de yerine yerleştirilmişti. İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, caminin silüeti büyük bir ölçüde tamamlandı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden cami tamamlandığında, modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadet etmesine imkan sunulacak. Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA