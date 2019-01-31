Taksim Camii'nin Minarelerine Külahlar Yerleştirildi

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti. Minare külahının üstüne hilali de bu sabah konuldu. Öğle saatlerinde de diğer minarenin külahı vinç yardımıyla minarenin üstüne yerleştirildi. Çelik külahların 8 ton ağırlığında olduğu belirtildi. - İstanbul

Kaynak: DHA