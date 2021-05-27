Taksim Camii"nin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak

Taksim Meydanı"nda yapılan ve İstanbul"un simgelerinden birisi haline gelecek olan Taksim Camii"nin açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Taksim Meydanı"nda yapılan ve İstanbul"un simgelerinden birisi haline gelecek olan Taksim Camii"nin açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. İlk hutbeyi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş irad edecek

Dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan Taksim meydanında 2017 yılında temeli atılan ve inşası 4 yıl süren Taksim Camii yarın Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak. Açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş"ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek.

Aynı anda 2 bin 250 kişi namaz kılabilecek

Toplamda 16 bin 220 metrekarelik inşaat alanına sahip camide, aynı anda 2 bin 250 kişi namaz kılabilecek. Camiinin yanı sıra cami müştemilatında da otopark, konferans ile sergi salonları, AŞ evi ve Dijital İslam Kütüphanesi gibi mekanlarında açılışı yapılacak.

Kubbeler ayetlerle süslendi

Caminin ana mekan kubbe göbek işlemesinde Fatiha suresi işlenirken, kasnağında Al-i İmran suresi, orta kuşak yazısında ise Bakara Suresi"nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi"nin 20-24"üncü ayetleri yazıldı. Caminin giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi"nin 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstüne ise Ra"d Suresi"nin 24"üncü ayeti yazıldı.

Mihrap üç kısımdan tasarlandı

Öte yandan caminin mihrap yüzeyinin üst kısmına Allah"ın 99 ismi (Esma"ül Hüsna) nakşedilirken, mihrabın ortasına Kelime-i Tevhid, alt kısmına ise Cin suresinin 18"inci ayeti olan "Mescitler yalnız Allah"ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına da tapmayın. " ayetine yer verildi.

12 metre çapında avize

Caminin yerden yüksekliği 21 metre, çapı 28 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9 metre olarak tasarlandı. Ayrıca uzunluğu 61 metreyi bulan iki adet minarede inşa edildi. Bunun yanı sıra cami içerisinde ana kubbeden sarkan 12 metre çapında avize yer alıyor.

Kaynak: Habermetre