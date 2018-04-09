Taksim Camii'nde Sona Yaklaşılıyor

Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz yıl Şubat ayında temeli atılan Taksim Camii'nde kaba inşaat tamamlanıyor. Kaba inşaatta sona yaklaşılmasıyla birlikte caminin görüntüsü de ortaya çıkmaya başladı. Ana kubbede iskele sisteminin tamamlanmasıyla cami minarelerinin ayakları da ortaya çıktı. Bu yıl Ramazan ayında ibadete açılması beklenen camide çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. - İSTANBUL